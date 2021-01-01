Transfer

David Alaba, Real Madrid için Barcelona'yı geri çevirdi

Goal
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David Alaba Bayern Munich 2020-21
Getty
Real Madrid'e transfer olmak isteyen David Alaba, Barcelona'yı geri çevirdi.

Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan David Alaba hangi takıma gitmek istediğine karar verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Bayern Münih, Avusturyalı yıldız için Real Madrid ile kontrat aşamasında.

Barcelona'nın da temas halinde olduğu 28 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e gitmek istediği öğrenildi.

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    Haberde Madrid ekibinin David Alaba için Barcelona'dan daha bonkör olduğu kaydedildi.

    Alaba ile Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi kulüpler de ilgileniyordu.

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