David Alaba'dan taraftarları üzen eski Real Madrid itirafı!

Can Özer
David Alaba Real Madrid 2023-24Getty Images
D. AlabaReal MadridAtl. MadridLa Liga

La Liga devi Real Madrid'in yıldızı Alaba'dan acı bir itiraf geldi.

NE OLDU? Los Blancos, Pazar günü Atletico'ya karşı yenilmekten kurtulamadı. Metropolitano'da 3-1'lik alınan mağlubiyet, ileriye dönük iyi izlenimler vermedi ve taraftarın büyük bir tepkisi oldu.

Çünkü Real Madrid, bu tür yenilgileri alışık bir takım değil. Maçın ardından konuşan Alaba, tam da bu anlamda bir itirafta bulunarak eski günlerdeki gibi olmadıklarının altını çizen bir gönderi paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Bayern Münih'in eski savunma oyuncusu performansından dolayı sosyal medya üzerinden taraftarlardan şu şekilde özür diledi:

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"Madridistalar, hepimiz daha fazlasını bekliyoruz! Bu bizim oyunumuz değildi, bu benim oyunum değildi!

"Dün sizi hayal kırıklığına uğrattık, ama geri döneceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Eski Real Madrid'e geri döneceğiz!"

Gelecek maçlar

BÜYÜK RESİM: Los Blancos, mağlubiyetin ardından La Liga'da üçüncü sıraya geriledi, ancak Cumartesi günü Celta Vigo'yu 3-2 yenen Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyorlar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Diego Simeone Atletico Madrid 2023-24Getty ImagesJude Bellingham & César Azpilicueta, Atletico Madrid vs. Real Madrid 24092023Getty ImagesGriezmann Atletico Madrid Real Madrid LaLiga 2023-24Getty Images

SIRADA NE VAR? Madrid, La Liga mücadelesine Çarşamba günü Vinicius Jr'ın bir ay süren sakatlığından kurtulmasıyla Las Palmas karşısında geri dönecek.

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