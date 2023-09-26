La Liga devi Real Madrid'in yıldızı Alaba'dan acı bir itiraf geldi.

NE OLDU? Los Blancos, Pazar günü Atletico'ya karşı yenilmekten kurtulamadı. Metropolitano'da 3-1'lik alınan mağlubiyet, ileriye dönük iyi izlenimler vermedi ve taraftarın büyük bir tepkisi oldu.

Çünkü Real Madrid, bu tür yenilgileri alışık bir takım değil. Maçın ardından konuşan Alaba, tam da bu anlamda bir itirafta bulunarak eski günlerdeki gibi olmadıklarının altını çizen bir gönderi paylaştı.

NE SÖYLENDİ? Bayern Münih'in eski savunma oyuncusu performansından dolayı sosyal medya üzerinden taraftarlardan şu şekilde özür diledi:

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"Madridistalar, hepimiz daha fazlasını bekliyoruz! Bu bizim oyunumuz değildi, bu benim oyunum değildi!

"Dün sizi hayal kırıklığına uğrattık, ama geri döneceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Eski Real Madrid'e geri döneceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Los Blancos, mağlubiyetin ardından La Liga'da üçüncü sıraya geriledi, ancak Cumartesi günü Celta Vigo'yu 3-2 yenen Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyorlar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Madrid, La Liga mücadelesine Çarşamba günü Vinicius Jr'ın bir ay süren sakatlığından kurtulmasıyla Las Palmas karşısında geri dönecek.