David Alaba Bayern Münih'ten ayrılıyor

David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor... Alman basınına göre yıldız oyuncu kararını resmen açıklayacak

Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılmaya karar verdi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD'in haberine göre Alaba bugün Bayern Münih'teki 12 yıllık kariyerini sonlandıracağını açıklayacak.

REAL MADRID VEYA PREMIER LİG

Sezon sonu Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan David Alaba'nın önceliğinin Real Madrid olduğu öğrenildi. Ancak bu transfer gerçekleşmezse Avusturyalı oyuncu Premier Lig'e de transfer olabilir.

AYRILMA KARARININ SEBEBİ

2008 yılında Bayern Münih'e transfer olan başarılı oyuncunun ayrılık kararı almasında Bavyera ekibinin kendisine karşı takındığı tavır olduğu öğrenildi. Alaba, Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönem geçirmelerine rağmen, Bayern Münih'in kendisini takımda tutmak için maddi olarak bir çaba sarfetmediğini düşünüyor.

ALABA'NIN KARİYERİ...

2008 yılında Austria Wien'den Bayern Münih'e 150 bin euro'ya transfer olan Alaba, Bayern Münih A Takımı ile çıktığı 415 karşılaşmada 33 gol atarken 50 kez de asist yapma başarısı gösterdi.