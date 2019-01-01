Daum'dan Max Kruse ve Emre Mor yorumu

Süper Lig'i yakından tanıyan Christoph Daum, yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelen yıldız oyuncular hakkında konuştu.

'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, SPORT1'e verdiği röportajda Süper Lig yıldızlarını değerlendirdi.

Daum, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 'den kadrosuna kattığı Max Kruse hakkında, "Fenerbahçe, kadrosunu hızlı adapte olan ve liderlik vasfını öne çıkaran Kruse ile güçlendirdi. Kruse, çalışkanlığı, eğlenceli tavırları ve sempatikliği ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlüne girdi. Bu nedenle Fenerbahçe onun için doğru bir kulüp" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve gibi kulüpleri çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Alman teknik direktör, Max Kruse'nin Fenerbahçe kararını anladığını söyledi:

"Fenerbahçe'de oynamak ve uluslararası arenalara geri dönmek Kruse için önemli bir konu. 'deki birçok derbi Avrupa'nın dikkatini çeker."

Emre Mor'un 'a transferini de değerlendiren Daum, "Emre Mor, Fatih Terim'in futbola kazandırdığı bir yetenek. Galatasaray, Emre Mor'a güven veriyor. O da bu güvenin farkında olarak büyük bir destek ve serbestlik içinde oynuyor. Fatih Terim'in de Emre Mor'dan beklentisi büyük" şeklinde konuştu.