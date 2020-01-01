Daum: Derbide üstün olan Galatasaray'dı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bir dönem 'yi çalıştıran 66 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'e verdiği röportajında Daum, derbide 'ın Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu ve kazanmayı hak ettiğini belirterek şunları söyledi: “Aslında Galatasaray için çok zor bir maçtı. Çünkü onlar için Fenerbahçe deplasmanı hep zor olmuştur. Ne var ki bu sefer, uzun yıllar sonra rakiplerini seyircisi önünde yenmeyi başardılar. Oyunun geneline bakıldığında konuk ekip üstün olan taraftı. Attıkları üç gol ve birçok fırsat yakalamış olmaları da bunu gösteriyor zaten. Fenerbahçe kazanmak için uğraştı, risk de aldı ama gol pozisyonları üretmekte sıkıntı yaşadı. Tek tek isim saymak doğru olmaz, Fenerbahçe bu maçı takım olarak kaybetti."

"Disiplin yoksa başarı zor"

Sarı lacivertli ekipte iki farklı dönemde çalışan deneyimli teknik adam, o zamanlarda derbi için çok iyi hazırlandıklarının altını çizerek Fenerbahçe'de eksik olan şeyin disiplin olabileceğine işaret etti: “Derbiyi kazanmak için en önemli noktalardan bir tanesi o maça çok iyi konsantre olmaktır. Fenerbahçe’nin başında olduğum dönemde Galatasaray maçlarına, şartlar ne olursa olsun, hep çok iyi konsantre olarak çıkardık. Takımda disiplin vardı ve takım içi ilişkiler iyiydi. Çok sıkı maçlara bu birliktelik, inanç ve coşkuyla çıktığımızı hatırlıyorum. Zaten bunlar yoksa başarı da zor."

Daha fazla takım

Fenerbahçe'nin hala şampiyon olabileceğini ifade eden Daum, “Kazansalardı, yarışın içine güçlü bir şekilde gireceklerdi. Ancak şimdi şampiyonluk şanslarını zora soktular. Ama hâlâ imkansız değil, başarabilirler. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamaları gerekiyor” diyerek eski takımına tavsiyede bulundu.