Darwin Nunez'i Galatasaray'ın eski yıldızıyla kıyasladı: "Bitiriciliği C sınıf!"

Joe Cole, Darwin Nunez'i Galatasaray'ın eski yıldızıyla karşılaştırmaktan çekinmiyor.

NE OLDU? Uruguaylı forvet, İngiltere'de kötü geçen ilk sezonunun ardından Jurgen Klopp yönetiminde yavaş yavaş potansiyelini ortaya çıkarıyor. Üç Avrupa Ligi maçında iki gol attı ve bu da Nunez'in nihayet iyiye gittiğini gösteriyor.

Ancak 24 yaşındaki oyuncunun daha dikkatli olması gerekiyor. Fransız ekibine karşı net bir pozisyonda direğe tosladı. Ancak Ryan Gravenberch devreye girdi ve bu da Nunez'in asist yapmasına neden oldu.

Klopp forvetle ilgili her türlü eleştiriyi bir kenara bıraksa da Cole Alman hocanın aksini düşünüyor ve oyununu daha da geliştirmek için bitiriciliği üzerinde çok çalışması gerektiğini söylüyor.

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NE DEDİLER: Cole, TNT Sports'a şöyle konuştu: "Sanırım öyle (bir oyuncu olarak onu özetliyor) ama bence bu onun için kötü olabilir çünkü oyununa çok önem veriyor.

"Oyunun her bölümünden A* sınıf ve bu akşamki performansı da muhteşemdi ancak bitiriciliği şu anda C sınıf, yine de bu durum, onun üzerinde çalışabileceği ve düzeltebileceği bir şey."

BÜYÜK RESİM: Cole, Liverpool'un, Nunez için Benfica'ya peşin olarak ödediği 64 milyon £ (79 milyon $) için haklı çıkacağını umuyor ve onu, Galatasaray ve Chelsea'nin eski yıldız golcüsü Didier Drogba ile karşılaştırıyor.

"Bu genellikle forvetlerde sonradan gelen bir şey (bitiricilik), Didier Drogba gibi daha sonra üzerinde çalışacakları bir şey" dedi ve ekledi:

"Chelsea'ye geldiğinde, efsane haline geldiği zamanki kadar gösterişli değildi, bu yüzden Liverpool taraftarları, Darwin Nunez'in bu fırsatları değerlendiren ve yaşlandıkça daha iyi hale gelen bir forvete dönüşmesini umuyor."

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SIRADA NE VAR? Nunez, Pazar günü Liverpool'un Anfield'da Nottingham Forest'ı konuk edeceği maçta sahada olacak.