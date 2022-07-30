Darwin Nunez, damga vurdu; Community Shield, Liverpool'un oldu

80 milyon euro'ya transfer edilen oyuncu, güzel bir kafa vuruşuyla Liverpool'u kupaya taşıdı.

Liverpool, Community Shield karşılaşmasında Manchester City'ye ağır bir darbe vururken Darwin Nunez, maça damga vurdu.

FA Cup şampiyonu ile Premier Lig şampiyonunu karşı karşıya getiren maç Leicester City'nin sahasında oynandı.

Pazar günkü Kadınlar Avrupa Şampiyonası finaline ev sahipliği yapacak olan Wembley yerine King Power Stadı'nda oynayan iki ekip, 'şanlı bir hazırlık maçı' olarak gösterilen bir maçta izleyenlere keyifli anlar sundu.

Açılışı Liverpool'un sağ beki Trent Arnold uzaktan bir golle yaptı.

İngiliz oyuncu, golün ardından City taraftarlarına dönerek sus işareti yaptı.

Julian Alvarez de ilk maçında golü buldu. Phil Foden'ın şutu kurtarıldıktan sonra hamle yaptı ve topu tamamladı. Gol, VAR kararıın ardından verildi.

Mohamed Salah, hakem Craig Pawson'ın - saha kenarındaki monitöre bakarak - ceza sahasında Ruben Dias'ın el ile oynamasına karar vermesinin ardından sekiz dakika kala penaltı noktasından gol atarak Liverpool'u öne geçirdi.

Ve son sözü Nunez söyledi. Takımının üçüncü golünü atarken kutlamayı taraftarların önünde formasını çıkararak yaptı.

Kupayı aldılar ama ligi az farkla kaçırdılar ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e yenildiler.

Paris'teki bu yenilgiden sadece 63 gün sonra Liverpool, son dört yılda yoğun ama saygılı bir rekabet oluşturdukları ekibe karşı yeniden harekete geçti.

Nunez damga vurdu

Nunez, Bayern Münih'e katılan Sadio Mane'nin yerine Benfica'dan transfer edildi.

Jordan Henderson'un mükemmel pasında ilk olarak Ederson'u geçemedi.

Sonrasında yaptığı kafa vuruşu Ruben Dias'ın koluna çarptı ve takımına penaltı kazandırdı. Salah penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

80 milyon euro'ya transfer edilen oyuncu, güzel bir kafa vuruşuyla Liverpool'u kupaya taşıdı.