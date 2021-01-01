Darren Fletcher, Manchester United'a geri döndü

Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'i bu sefer teknik kadrosuna dahil etti.

Premier Lig ekiplerinden , eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi.

36 yaşındaki Fletcher, eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde çalışacak.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, 2001 yılında yükseldiği A Takım'da 342 maça çıktı.

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Manchester United'dan 2015 yılında ayrılan Fletcher, önce West Bromwich Albion'a transfer oldu. Burada geçirdiği üç sezonun ardından Stoke City'de futbolu bıraktı.

Eski orta saha oyuncusu, Manchester United formasıyla 5 Premier Lig, birer Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da doğan Darren Fletcher, ülkesinin milli takımında da 80 maçta görev aldı.