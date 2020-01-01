Darren Bent: Coutinho, Tottenham'da büyük bir yıldız olabilir

Tottenham'ın eski forveti, Brezilyalı oyuncunun İngiliz ekip tarafından transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor.

2012-13 sezonunda transfer olduğu 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Coutinho, 2018 yılının başında 'ya gitmiş ama beklenen performansı verememişti.

Brezilyalı oyuncunun 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği ise oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını açıklamıştı.

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Kariyerinde 2007-2009 yılları arasında 'da forma giyen Darren Bent, 9 milyon euroluk kiralık ücretini ödeyerek Philippe Coutinho'yu Barcelona'dan transfer etmenin İngiliz ekip için bir risk olmayacağını söyledi.

Daha fazla takım

Football Insider'a konuşan Bent "Premier Lig'i çok iyi bilen üst düzey bir oyuncu hakkında konuşuyoruz. Onu transfer etmek risk almak demek değil. Coutinho kaliteli bir oyuncu ve Tottenham onu transfer ederse, büyük bir yıldız olabilir. Benim düşünceme göre Coutinho için istenen kiralama ücreti gayet makul. Neler olacağını bilemezsiniz, Coutinho belki takımın en büyük güçlerinden biri olacak. Ben bu transferi düşünmeden yapardım." ifadelerini kullandı.

Coutinho 2019-20 sezonunda çıktığı 32 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.