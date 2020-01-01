Darmstadt 98, Serdar Dursun'un bonservisini belirledi

Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla çıktığı 36 maçta rakip ağları 19 kez sarsan Serdar Dursun transferin gözdesi oldu.

2 ekibi Darmstadt’ta forma giyen Serdar Dursun, bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Kulübün sportif direktörü Carsten Wehlmann iddiaların aksine 28 yaşındaki forvetin sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmadığını ve bu futbolcuyu ucuza bırakmayacaklarını söyledi.

Kicker’e konuşan Wehlmann, “Serdar’ın iki sezondur gösterdiği performans, kalitesini ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi daraldı ancak bu bizim Serdar’ı hediye edeceğimiz anlamına gelmiyor. Düşük teklifleri kabul etmeyeceğiz” dedi.

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’in ciddi şekilde istediği Serdar Dursun için Dominic Drexler örneğini veren Whelmann, “O da aynı yaştaydı, benzer bir performansı vardı ve Kiel'den Midtjylland’a 2 milyon 500 bin euro’ya transfer olmuştu. Serdar için kapımızı çalan kulüpler, bu transferin ucuza biteceğini sanmasın” ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun'un kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 1.90m boyundaki santrfor daha önce ’de , Şanlıurfaspor, ve Karagümrük formalarını giymişti.