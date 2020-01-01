Darko Kovacevic'e silahlı saldırı
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Son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos’un formasını giyen ve 2009 yılında emekliye ayrılan Sırp eski futbolcu Darko Kovacevic, Atina’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Yunan basını bacağından yaralanan Kovacevic’in hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesi olmadığını bildirdi. Konuyla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.
2002-2007 yılları arasında Real Sociedad forması giyen Kovacevic, bu takımda Nihat Kahveci ile takım arkadaşlığı yapmıştı.
Kovacevic futbolu bıraktıktan sonra ise Olympiakos'ta ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nda sportif direktör olarak çalışmıştı.