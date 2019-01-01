Danny Welbeck Watford'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinin peşinden koştuğu İngiliz golcü Watford ile anlaşma sağladı.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Danny Welbeck, 'a transfer oldu.

Süper Lig'in büyüklerinin de transferi için nabız yokladığı İngiliz golcü, kendisini Watford'a bağlayan imzayı attı.

Premier Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Watford transferi böyle duyurdu 📽️pic.twitter.com/6CVdyeVb35 — Goal (@GoalTurkiye) August 7, 2019

Deneyimli forvet geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 1 asiste imza attı.