Transfer

Danny Welbeck Watford'a transfer oldu

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Watford
Süper Lig ekiplerinin peşinden koştuğu İngiliz golcü Watford ile anlaşma sağladı.

Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Danny Welbeck, Watford'a transfer oldu.

Süper Lig'in büyüklerinin de transferi için nabız yokladığı İngiliz golcü, kendisini Watford'a bağlayan imzayı attı.

Premier Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

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Deneyimli forvet geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 1 asiste imza attı.

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