Danny Welbeck Watford'a transfer oldu
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Watford
Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Danny Welbeck, Watford'a transfer oldu.
Süper Lig'in büyüklerinin de transferi için nabız yokladığı İngiliz golcü, kendisini Watford'a bağlayan imzayı attı.
Premier Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Watford transferi böyle duyurdu 📽️pic.twitter.com/6CVdyeVb35— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2019
Deneyimli forvet geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 5 gol ve 1 asiste imza attı.