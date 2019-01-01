Danny Welbcek'in Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündemde olan Danny Welbeck'in talepleri transferi zora sokuyor.

, santrfor transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı kırmızılıların gündeminde yer alan Danny Welbeck'in maaş talebi transferin önünde engel oluşturuyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, İngiliz golcü Galatasaray'dan 5 milyon Euro maaş talep etti.

Bonservisinin elinde olması sebebiyle sarı kırmızılıların sıcak baktığı transfer, bu sebeple şimdilik beklemeye alındı.

Habere göre, 29 yaşındaki Welbeck, 5 milyon Euro maaşın yanında 3 yıllık sözleşme istiyor.

Welbeck'in toplam 15 milyon Euro'ya varan ücret talebi, sarı kırmızılılar tarafından fazla bulundu.

Temasları devam ettirmek isteyen yönetim, İngiliz oyuncunun indirime gitmesi durumunda tekrardan masaya oturmayı planlıyor.

Danny Welbeck, 2018/19 sezonunda formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol kaydetti.