Danny Rose: Sözleşmemin sonuna kadar Tottenham'da kalıyorum

Tottenham’ın yeni sözleşme önermediği Danny Rose, kontratının sonuna kadar İngiliz ekipte kalacağını belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ’ın sol beki Danny Rose, Ocak ayında takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirdi.

Evening Standard’a konuşan 29 yaşındaki oyuncu “Sözleşmemin bitmesine 18 ay var ve bu sürenin sonuna kadar hiçbir yere gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

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Sözlerine devam eden Danny Rose “Ocak ayında muhtemelen benim transferim ile ilgili bir şeyler duyacaktır. Ama size şimdiden söylüyorum: takımdan ayrılmaya niyetim yok. Geçtiğimiz yaz başkan bana yeni bir kontrat önermeyeceklerini söyledi. Ben de buna saygı duydum. 18 ay sonra kontratım bitince Tottenham’dan ayrılacağım. O zamana kadar insanlar Ocak’ta benim takımdan ayrılacağımı konuşmaktan vazgeçerek zamanlarını boşuna harcamasınlar” şeklinde konuştu.

İsmi ile sıkça anılan Danny Rose, 10 sezondur kadrosunda bulunduğu Tottenham formasını 214 kez giydi.

29 yaşındaki İngiliz oyuncu bu 214 maçta 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.