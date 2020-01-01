Danny Rose: İngiltere'nin morali umrumda bile değil

Danny Rose, Premier Lig'in geri dönmesi planlarına sert bir tepki gösterdi.

'ın sol bek oyuncusu Danny Rose, Premier Lig’i yeniden başlatma planlarına ateş püskürdü.

"Project Restart" adıyla lanse edilen planlamayı, "Lanet bir şaka" olarak tanımlayan 29 yaşındaki oyuncu, futbolun yeniden başlamasıyla ilgili net bir itirazda bulunan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Haberin devamı aşağıda

Instagram yayınında konuşan Rose, koronavirüs salgını nedeniyle 32 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere’de futbolun son konuşulan konu olması gerektiğini ifade etti.

Daha fazla takım

Premier Lig yönetiminin 12 Haziran’da ligleri yeniden başlatmayı planlamasıyla ilgili konuşan Rose, "Bu lanet bir şaka, yalan söyleyemem. Hükümet, futbolu ülkenin moralini yükseltmek için geri getiriyoruz diyor. Ülkenin morali umrumda değil. İnsanların hayatı risk altında. Sayılar büyük oranda gerilemeden futbol hakkında konuşulmamalı. Bu bir saçmalık" diye konuştu.

İngiltere Millî Takımı’nda da zaman zaman yer alan Rose, "Pazar günkü duyuruyu dinlemedim bile. İnsanların hasta olmasına üzülüyorum. Futbol şu anda çözülmesi gereken son konu" dedi.