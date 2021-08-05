Danny Ings Aston Villa'da

Adı uzun zamandır birçok kulüple anılan Southampton'un tecrübeli golcüsü Danny Ings yaklaşık 35 milyon euro bedelle Aston Villa'ya transfer oldu.

İsmi bir süredir Tottenham, Manchester City gibi kulüplerle anılan Danny Ings'in St.Mary's'ten ayrılması resmiyet kazandı. Aston Villa, Southampton golcüsü için güney ekibine yaklaşık 35 milyon euro ödeyecek.

Ings, Aston Villa'nın Emiliano Buendia ve Leon Bailey gibi flaş transferlerinin ardından takıma yüksek bir bedelle katılan üçüncü oyuncu oldu.

Aston Villa menajeri Dean Smith, Ings'in takıma katılmasından duyduğu mutluluğu, "Danny, oynadığı her yerde gol atan olağanüstü bir Premier Lig futbolcusu" sözleriyle ifade etti.

"Ayrıca, kadromuza liderlik edecek ve şu anda A takımda ve çevresinde bulunan hızla gelişen genç akademi oyuncularımız için bir rol modeli olacak harika bir karaktere sahip üst düzey bir profesyonel. Danny'yi büyük kulübümüze davet etmekten mutluluk duyuyorum.”

Ings'in Premier Lig geçmişi

Bournemouth altyapısından yetişen Danny Ings'in yıldızı ilk olarak Burnley'de parlamıştı. 2014-15 sezonunda Burnley formasıyla 11 gol attıktan sonra Liverpool'a transfer olan Ings, sakatlıkları nedeniyle etkili olmakta zorlandığı 3 sezon geçirdi. 2018'de kiralık olarak gittiği Southampton'da formunu tekrar yakalayan golcü oyuncu 2019-2020 sezon başında yaklaşık 30 milyon euro bedelle kırmızı beyazlılara transfer olmuştu.

Son iki sezonda Southampton formasıyla 46 gole imza atan Ings, Premier Lig'in en iyi golcülerinden biri olduğunu kanıtlamış durumda.