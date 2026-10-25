Danny Buijs, Fortuna Sittard - Excelsior maçı öncesinde geçen hafta Shiloh 't Zand ile yaşadığı küçük tartışmayı değerlendirdi. Limburg ekibinin teknik direktörüne göre konu bu hafta hiç gündeme gelmedi.

Geçen hafta NEC - Fortuna Sittard maçının (2-2) bitimine yaklaşık on dakika kala Buijs, 'T Zand'ı oyundan aldı. Oyuncusunun tavrından açıkça memnun olmayan Buijs, onu tutup yedek kulübesine oturturken "'Hadi, yürü. Buraya gel. Otur ve düzgün davran' diye bağırdı.

Buijs, ESPN'e yaptığı açıklamada gülerek "Aslında onunla bu konuyu bir daha hiç konuşmadım. Herkesin bir fikri olabilir ama bence asıl önemli olan Shiloh ile benim ne düşündüğümüz ve birbirimize nasıl davrandığımız. Aramız iyi. Ben onun için, o da benim için ateşe atılır; bunu biliyorum. Diğer insanların ne düşündüğüne gelince..." dedi.

Buijs ardından, hafta başında olayla ilgili eleştirilerde bulunan Valentijn Driessen'e yöneldi: "Artık insanlar her konuda fikir belirtiyor. Valentijn Driessen'in herkes hakkında söyleyecek bir sözü var. Louis van Gaal'den Virgil van Dijk'a kadar herkes hakkında, Ajax'ın nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında..."

Buijs sözlerini sert bir şekilde sürdürdü: "Biraz Johan Derksen'e benzemek istiyor ama o, Johan Derksen değil. Tek bir Johan Derksen var ve o da kendisi değil. O sadece De Telegraaf'ta muhabir, ama görünüşe göre günümüzde herkes her konuda fikir belirtmesi gerektiğini düşünüyor. Bunları pek umursamıyorum."

Buijs, Driessen'in Kick-off-podcast'te teknik direktörün oyuncusuna yönelik davranışını eleştirirken söylediği sözlere atıfta bulundu. Driessen, "Danny Buijs oldukça çabuk parlıyor ama bence oyunculara el sürmemek gerekir. O ise bunu yaptı" demişti.

"Ayrıca belirli bir sandalyeye oturmasını da istedi. Karşınızda bebekler yok. Çok genç bir oyuncu ama aynı zamanda Surinam millî takımında oynuyor. Sonrasında da çekip gitti."