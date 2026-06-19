Danjuma, Nouri'nin durumunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor: "Onun yanına evvelsi gün gittim"

Arnaut Danjuma, Abdelhak Nouri’nin sağlık durumu hakkında olumlu bir gelişme paylaştı. Eski Ajax oyuncusuyla arkadaş olan 29 yaşındaki Valencia forveti, Het Oranje Café programında, şu anda 29 yaşında olan Nouri’nin durumunun adım adım iyileştiğini söyledi. Danjuma’ya göre, özellikle Nouri’nin ailesinin gösterdiği çaba onu derinden etkilemiş.

Masada, Kanada'nın yıldızı Ismaël Koné'nin dün gece Katar karşısında geçirdiği bacak kırığı konuşuldu; bunun üzerine Danjuma, bu tür durumların bir oyuncunun yakın çevresi üzerinde ne kadar büyük bir etki yarattığını vurguladı. Bu bağlamda Nouri'nin durumuna da değindi. “Evvelsi gün Abdelhak Nouri’nin evine gitmiştim. Bu tür şeyleri gördüğümde ben de çok etkileniyorum. Nouri’nin ailesinin onun için yaptıklarına bakın. İnsanlar bunun ne kadar büyük bir etki yarattığının farkında değil,” dedi Danjuma.

“Televizyonda gördüğünüzde de etkilenirsiniz. Ancak bir insanın onu en üst seviyeye çıkarmak için neler yapmak zorunda olduğunu yakından gördüğünüzde, bunu kelimelerle anlatmak imkânsız. O insanlar bu işe kan, ter ve gözyaşı döküyorlar,” diye anlattı Danjuma. Milli futbolcu, bu sözleriyle arkadaşının ailesinin gösterdiği özveriye hayranlığını dile getirdi.

Danjuma, perde arkasında neler olup bittiğini yakından gören herkesin, Nouri’ye gösterilen özen karşısında sadece saygı duyabileceğini vurguladı. “Ailesinin yaptıklarını gördüğünüzde, bunu kelimelerle anlatamazsınız. Buna sadece alkış tutabilir ve onun tekrar ayağa kalkmasını umabilirsiniz.”

“Bu bizim için de iyi bir hatırlatma,” dedi Danjuma. “Bundan kendinize güç alabilirsiniz. Herkes onun için dua ediyor. Bu, hayatın ne anlama geldiğini fark etmenizi sağlıyor.”

“Ailesinin onun için yaptıklarını gördüğünüzde… Durumu giderek iyileşiyor ve tepkileri de daha iyi hale geliyor. Onun daha iyi bir hayat sürmesi için perde arkasında yürütülen çabalar gerçekten etkileyici. O zaman burada oturabildiğimiz için sadece minnettar olabiliriz. Orada yaşanan her şeyi kelimelerle anlatmak mümkün değil.”