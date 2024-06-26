Danimarka ve Slovenya'nın sıralamasını elemelerdeki sonuçlar belirledi

EURO 2024'te Danimarka ve Slovenya grup etabını aynı puan ve averajla tamamlarken sıralamayı elemelerdeki sonuçlar belirledi.

C Grubu maçları tamamlandı

EURO 2024'te ilginç bir olay yaşandı

Danimarka ve Slovenya grup etabını aynı puan ve averajla tamamladı

NE OLDU? EURO 2024'te dün oynanan 2 karşılaşmanın ardından C Grubu maçları tamamlandı. Grupta İngiltere - Slovenya ve Danimarka - Sırbistan arasında oynanan karşılaşmalar golsüz sona erdi. Danimarka ile Slovenya grup etabını 3 beraberlikle tamamlarken bu maçlarda 2 gol atıp kalelerinde 2 gol gördü. Danimarka ve Slovenya'nın puan ve averajları aynı olması nedeniyle sıralamayı belirlemek için gördükleri kart sayısına bakıldı. İki takım EURO 2024'te 6 sarı kart gördüğü için UEFA kurallarına göre sıralamayı eleme maçlarındaki sonuçlar belirledi.

BÜYÜK RESİM: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde aynı grupta yer alan Danimarka ve Slovenya, 10 maç sonunda 22 puan topladı. İki takımın galibiyet, beraberlik ve yenilgi sayıları da aynı olduğu için ikili averaja bakıldı. Danimarka ve Slovenya arasında oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Danimarka rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 yendi. İkili averajda rakibinden önde olduğu için elemelerde liderliği alan Danimarka, EURO 2024'ün grup etabında yaşanan bu durumun ardından ikinci oldu.

GRUPTA SON DURUM NASIL? Bu sonuçların ardından İngiltere grubu lider tamamlarken Danimarka ikinci oldu. Slovenya üçüncü, Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı. İngiltere ve Danimarka grupta ilk iki sırada yer aldığı, Slovenya ise en iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini aldı.

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SIRADA NE VAR? Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, Danimarka ve Slovenya son 16 turu maçları için bekleyecek.