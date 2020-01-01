Danimarka Ligi hakkında bilmeniz gerekenler
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Avrupa futbolu, salgın sonrası kaldığı yerden devam ediyor.
Danimarka Superliga, verdiği aranın ardından sezonu yeniden başlatacak olan liglerden bir tanesi. 29 Mayıs'ta 2019-20 sezonunun 25. hafta maçları ile kaldığı yerden devam edecek olan Danimarka Superliga'da lider, 62 puanla Midtjylland; ikinci ise 50 puanlı FC Copenhagen.
İşte 5 madde ile Danimarka Superliga hakkında bilmeniz gerekenler:
- 1991 yılında kurulan Danimarka Superliga, Danimarka 1. Lig'in yerini alarak ülkenin en yüksek futbol ligi konumuna geçti.
- Ligde 12 takım mücadele etmektedir. Ligi şampiyon bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turuna; ikinci sıradaki takım ise Avrupa Ligi'nde birinci ön eleme turuna katılma hakkı kazanır. Üçüncü sıradaki takım ise Avrupa Ligi'ne gidebilmek için ekstradan bir play-off maçı oynar.
- 1996'dan 2016 yılına kadar 12 takımla oynanan Superliga'da 33 hafta maç oynanıyor ve takımlar 3 kez karşı karşıya geliyordu. Sonraki iki takım bir alt lige düşüyordu. 2015-16 sezonunda ligde mücadele eden takım sayısı 14'e yükseltildi ve yalnızca son sıradaki takımın bir alt lige düşeceği bir format geliştirildi. 2016–17 sezonu itibarıyla yeni bir formata geçildi. Takımların birbirleriyle sadece iki kez karşılaştığı ve bu formatta oynanan maç sayısı 26'ya indirildi. 26 haftanın sonunda ilk 6 sıradaki takım şampiyonluk play-off turu, geri kalan 8 takım da küme düşme play-off turu grubunda mücadeleye devam eder. Şampiyonluk play-off grubunda takımlar birbirleriyle iki kez karşılaşır ve alınan puanlar, normal sezondaki puanlara eklenir. En çok puanı elde ederek birinci olan takım şampiyon olur.
- 13 şampiyonlukla ligin en çok şampiyon olan takımı Copenhag'dır. 2018-19 sezonunun şampiyonu da onlardı.
- Morten Rasmussen, 145 golle Danimarka Superliga'da tüm zamanların en golcü oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor. Rasmus Würtz ise 434 maçla ligde en çok forma giyen oyuncu rekoruna sahip.