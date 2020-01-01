Danimarka Ligi hakkında bilmeniz gerekenler

Salgın sebebiyle ara verilmesinin ardından yeniden başlayacak olan Danimarka Superliga hakkında bilmeniz gerekenler...

Avrupa futbolu, salgın sonrası kaldığı yerden devam ediyor.

Superliga, verdiği aranın ardından sezonu yeniden başlatacak olan liglerden bir tanesi. 29 Mayıs'ta 2019-20 sezonunun 25. hafta maçları ile kaldığı yerden devam edecek olan Danimarka Superliga'da lider, 62 puanla Midtjylland; ikinci ise 50 puanlı FC Copenhagen.

İşte 5 madde ile Danimarka Superliga hakkında bilmeniz gerekenler:

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