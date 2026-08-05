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Jonathan van Haaster

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Danimarka'da tarih: Dünya Kupası'na gidecek ekip 200 milyon kronluk 'sihirli sınırı' aştı

Transfers
FC Nordsjaelland
C. Yirenkyi
Coventry City

Caleb Yirenkyi, Tipsbladet'in haberine göre FC Nordsjaelland'dan tarihi bir bedelle ayrılmak üzere. Ganalı oyuncu, Premier League'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer oluyor; bu transfer hem kulübün bonservis rekorunu hem de Danimarka Superliga'nın giden oyuncu rekorunu kırıyor.

20 yaşındaki Yirenkyi, Mohammed Kudus, Simon Adingra, Ernest Nuamah ve Kamaldeen Sulemana'nın da eğitimlerinin bir bölümünü aldığı ünlü Right to Dream Academy'den yetişti.

Yirenkyi, 2024 ortasında Nordsjaelland'a transfer oldu ve 2030 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Merkez orta saha oyuncusu kısa sürede adından söz ettirdi, takımın önemli isimlerinden biri oldu ve 56 maçta forma giydi (4 gol, 8 asist).

Nordsjaelland, 27 milyon euro (202,5 milyon Danimarka kronu) sabit bonservis bedeli alacak. Buna ek olarak 3 milyon euro (22,5 milyon kron) bonus bulunuyor.

Daha önce hiçbir Danimarka kulübü, garanti bonservis bedeli olarak en az 200 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 26,75 milyon euro) kazanmadı. Tipsbladet, Danimarka futbolunda "sihirli sınırın" aşıldığını yazdı.

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Nuamah, 2023'te Nordsjaelland'dan 187 milyon garanti kron karşılığında, Olympique Lyon ile aynı sahibine (John Textor) ait olan RWDM'ye giderken bu rakama yaklaşmıştı.

Yirenkyi, Nordsjaelland'ın perşembe günü Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Valur Reykjavik ile karşılaşacağı İzlanda deplasmanına çarşamba günü artık gitmeyecek.

Bonservis bedeli Coventry için de tarihi nitelikte. The Sky Blues, daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar para ödemedi. En pahalı transferler listesinin iki ila dördüncü sıralarında yer alan Carl Rushworth (Brighton, 25.7), Loum Tchaouna (Burnley, 23) ve Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt, 18) da bu transfer döneminde kadroya katıldı.

Yirenkyi, 28 Mayıs 2025'te Gana formasıyla ilk maçına çıktı ve artık The Black Stars'ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Sağ ayaklı oyuncu 15 kez milli oldu ve Dünya Kupası'nda da takımın değişmez isimlerinden biriydi. Panama'ya karşı oynanan ilk grup maçında Gana'ya üç puanı bizzat kazandırdı (1-0).


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