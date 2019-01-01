Danimarka 2 golle çeyrek finalde: 2-0
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U21 Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
21. dakikada Jacob-Bruun Larsen, Danimarka'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Jacob Rasmussen, 51. dakikada ülkesini 2-0 öne geçirdi ve Danimarka, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.
Bu skorla Danimarka, B Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun bir diğer maçında ise Almanya, Avusturya ile 1-1 berabere kaldı ve 7 puanla grubu lider bitirdi.