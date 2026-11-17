Al Ittihad'ın Portekizli savunma oyuncusu Danilo Pereira, Alman teknik direktör Jens Fissing yönetiminde takımın devam eden milli ara döneminde ortaya koyduklarından memnun olduğunu söyledi.

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Pereira, bugün (salı) Suudi Arabistan gazetesi Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, "Milli araya ihtiyacımız vardı. Özellikle de yurt içinde ve yurt dışında 3 farklı turnuvada mücadele ediyorduk" dedi.

Pereira şöyle devam etti: "Yoğun maç takvimi ve yaşanan sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi. Bu yüzden milli ara, hocanın kendi damgasını vurması ve fikirlerini yerleştirmesi, düzeltilmesi gereken olumlu ve olumsuz yönleri analiz etmemiz için bir fırsat oldu."

Portekizli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli ara olumlu geçti. Özellikle bazı oyuncularımız sakattı. Tüm oyuncuların burada olmasını isterdik ama onlar milli takımlarındalar. İşleri netleştirmek ve olumlu bir görüntü ortaya koymak istiyoruz."

Pereira son olarak şunları söyledi: "Beklentilerimiz ve hedeflerimiz uzak değil ama yakın döneme odaklanıyoruz. AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki bir sonraki maçtan başlayarak. Umarım bu maç bizim için iyi bir başlangıç olur."

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Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Bölgesi lig aşamasının 5. haftasında önümüzdeki pazartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda Özbekistan ekibi Pakhtakor ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Al Ittihad, Asya kupasında Batı Bölgesi'nde 1 galibiyet ve 1 beraberlikten topladığı yalnızca 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Takım 2 maçta ise mağlup oldu.

Yurt içinde ise Al Ittihad, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 24 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sırada yer alıyor ve lider Al Hilal'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

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Al Ittihad, Kral Kupası son 32 turunda Al Najma'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Takım, gelecek yıl 12 Ocak Salı günü Al Jabalain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Alman teknik direktör Jens Fissing, Portekizli meslektaşı Sérgio Conceição yönetiminde geçen olumsuz bir sezonun ardından Al Ittihad'ı yeniden doğru rotaya sokmaya çalışıyor. Conceição, takımı herhangi bir şampiyonluğa taşıyamamıştı.

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Al Ittihad, Suudi Arabistan Ligi'ni 5. sırada tamamlamış ve sistemdeki değişiklikle Roshn Suudi Pro Lig'in beşincisine play-off hakkı verilmeseydi Asya Şampiyonlar Ligi Elite'in bu sezonki sürümünde yer alamayacaktı.

Cidde ekibi, Kral Kupası'nda ise yarı finalde Al Kholood'a penaltı atışlarında kaybederek büyük bir sürprizle turnuvaya veda etmişti.

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Kıtasal arenada ise Al Ittihad, geçen sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Japon ekibi Machida Zelvia'ya 1-0 yenilerek çeyrek final turunu geçmeyi başaramamıştı.

Bu sezonun başından bu yana Al Ittihad'da, özellikle Roshn Suudi Pro Lig'de bir miktar toparlanma göze çarpıyor. Takım ilk 9 haftada yenilgi yüzü görmedi ve bu seri ezeli rakibi Al Hilal karşısında sona erdi.

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Ancak bu iyi sonuçlar Asya kupasına yansımadı. Takım bu turnuvada büyük zorluk yaşıyor ve durum kısa sürede düzeltilmezse son 16 turuna yükselmeyi sağlayan ilk 8 sıradan birini elde edemeyebilir.

Al Ittihad, 20 yılı aşkın bir aradan sonra, yani Asya Şampiyonlar Ligi'ni ikinci ve son kez kazandığı 2005 yılından bu yana, kıtasal arenada yeniden kupa kaldırmanın hayalini kuruyor.