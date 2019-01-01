Daniel Sturridge'e yeniden men cezası gelebilir

Trabzonspor’un yeni transferi Daniel Sturridge, bahis kurallarını çiğnediği gerekçesiyle men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, 2018 yılının devre arası transfer döneminde ’ya gideceğine dair kardeşi Leon’a bahis oynattığı ortaya çıkan Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 75 bin pound ve 6 hafta futboldan men cezası almıştı.

İngiliz oyuncunun aldığı ceza daha sonra 2 haftaya düşürülmüş ve Sturridge 31 Temmuz’da tekrar futbola dönmüştü.

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Daniel Sturridge, hakkındaki 11 suçlamanın sadece 2’sinden suçlu bulunsa da, İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun aldığı cezayı az bulduğu için karara itiraz etti.

Sky Sports’un haberine göre eğer bu itiraz haklı bulunursa, Daniel Sturridge’in alacağı ceza artacak ve İngiltere Futbol Federasyonu bu cezanın ’de de yürürlüğe girmesini talep edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu bu talebi kabul ederse, geçtiğimiz Pazar günü karşısında formasını ilk defa sırtına geçiren Sturridge, futboldan bir süre daha uzak kalacak.