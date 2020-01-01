Daniel Sturridge'e 4 aylık futboldan men cezası

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği İngiliz oyuncu, 17 Haziran 2020 tarihine kadar bütün futbol müsabakalarından men edildi.

2019 yılının Temmuz ayında, 2018 yılının devre arası transfer döneminde ’ya gideceğine dair kardeşi Leon’a bahis oynattığı ortaya çıkan Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 75 bin pound ve 6 hafta futboldan men cezası almıştı.

İngiliz oyuncunun aldığı ceza daha sonra 2 haftaya düşürülmüş ve Sturridge 31 Temmuz’da tekrar futbola dönmüştü.

Daniel Sturridge, hakkındaki 11 suçlamanın sadece 2’sinden suçlu bulunsa da, İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun aldığı cezayı az bulduğu için karara itiraz etti.

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Yapılan bu itiraz sonucunda kararı değiştiren Tahkim Kurulu, Daniel Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası verdi. Sturridge 17 Haziran 2020 tarihine kadar futbol müsabakalarında yer alamayacak.

İngiliz oyuncu aynı zamanda 150.000 pound para cezası aldı.

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FIFA da verilen bu cezanın sadece İngiltere'de değil bütün dünya genelinde geçerli olmasına karar verdi.

Sezona formasıyla başlayan Daniel Sturridge'in sözleşmesi bordo mavili kulüp tarafından feshedilmişti.

İngiliz oyuncu Trabzonspor macerasını 16 maçta kaydettiği 7 gol ve 4 asistle noktaladı.