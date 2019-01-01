Daniel Sturridge, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

İngiliz golcü, bordo mavili ekiple transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Türkiye'ye ayak bastı.

Alexander Sörloth ile santrfor bölgesini güçlendiren , yıldız bir golcüyle daha anlaşmak üzere.

Bordo mavili ekibin uzun süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi.

Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge de geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelmişti.

Bordo mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda Trabzonspor - Sparta Prag karşılaşmasını izledi.

İngiliz golcü, bir kez daha annesi ve menajerliğini yürüten amcasıyla birlikte transfer görüşmelerini yürütmek adına İstanbul'a ayak bastı.

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Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki golcüyle anlaşma zemini arıyor.

Daniel Sturridge, 2018/2019 sezonunda ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.