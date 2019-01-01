Daniel Sturridge siftah yaptı
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twitter/@trabzonspor
Trabzonspor'un sezon öncesinde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Daniel Sturridge, bordo mavili forma altındaki ilk golünü kaydetti.
Gaziantep FK karşısında ilk defa bir lig maçında ilk 11'de görev alan İngiliz oyuncu, karşılaşmanın 9. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Sturrdige, Trabzonspor forması altında çıktığı altıncı resmi maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.
30 yaşındaki oyuncu, Gazişehir FK maçında Alexander Sörloth'un golünde de asisti yapan isimdi.