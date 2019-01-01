Daniel Güiza: Eşim üzerinden bana küfür ettiler

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol forvet Daniel Güiza, ülke basınına samimi açıklamalar yaptı.

2008 yazında ‘ gol kralı’ apoletiyle Mallorca’dan ’ye 14 milyon euro’luk rekor bonservis karşılığında transfer olan Daniel Güiza, şimdilerde kariyerine İspanya 2. Lig B Grubu ekiplerinden Atletico Sanluqueno’da devam ediyor.

38 yaşındaki Güiza, futbol kariyerini El Mundo’ya anlattı. Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Güiza, kendisine sorulan sorulara şöyle yanıt verdi:

Dani Güiza’nın etrafının her zaman güzel kadınlarla olduğu söylenmiştir.

Bu bir yalan. (Gülerek)

Futbolun sana verdiği en güzel şey ne oldu?

Para. Elbette bir de Avrupa Şampiyonluğu. Herkes bunu yaşama fırsatını elde edemez.

Sen gol atmak için neler verdin?

Okumadım. Kendimi sadece futbola adadım. Sabah ve öğlen antrenman oluyordu. Okula gitmeyi istemiyordum.

Malezya’da kısa bir süre top oynadın. Nasıldı?

Orada beş ay geçirdim. Alışmam biraz zor oldu. Ama iyi oynadım. Takımın sahibi prensti.

Seninle hangi dili konuşuyordu? İngilizce mi?

Hayır, İspanyolca. Biraz konuşabiliyordu. Ama zaten tercüman vardı. Olmasaydı, onları anlayamazdım.

2010 Dünya Kupası kadrosuna alınmaman seni hayal kırıklığına uğrattı mı?

Olabilir. Ama gidemedim ve bitti. Elbette biraz canımı acıttı. Teknik direktörün kararıdır. Onlar da kolay bir iş yapmıyor.

Nuria Bermudez (eski eşi) menajerliğini yaptı mı?

Asla menajerim olmadı. Kariyerim boyunca benim menajerim Vicente Montes oldu.

Zorlu atmosferlerde sahaya çıktın.

Bunu her zaman sevdim. Bazen stadyumlarda taraftarlar bana hakaret etti. Kendi kendime ‘Size göstereceğim’ dedim.

Sana neler söylediler?

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Her şeyi söylediler. Mesela burada ‘Güiza p*çi, nafakanı öde!’ bile dediler. Sahadaydım. Taraftar grubuna doğru dönüp el hareketi yaptım. Gülmeye başlayıp alkışladılar. Komik bir andı.

Futbolu bırakacak mısın?

40 yaşıma az kaldı. Futbolu sezon sonunda bırakırım. Yeterince oynadım. Sonra Cadiz veya şu anki kulübümde yönetici olarak devam ederim.