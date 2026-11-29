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FC Barcelona, Real Madrid'in bir gün önce aldığı şok yenilgiden pazar günü yararlandı. Riazor'daki keyifli maçın sonunda skor tabelasında 1-5 yazıyordu. Perdeyi Lamine Yamal açtı ancak golünü mümkün kılan, Dani Olmo'nun dahiyane hareketiydi. Olmo kısa süre sonra kendisi de gol attı. Raphinha, Barça adına hat-trick yaptı. Barcelona artık Atlético'nun beş, Real'in ise altı puan önünde.

Son haftalarda stoper, hatta sağ bek olarak görev yapan Frenkie de Jong, Riazor'da alışık olduğu orta saha pozisyonuna döndü. Orada Pedri ile savunma ağırlıklı bir ikili oluşturdu. Rodri ise yedek kulübesinde kaldı.

Maçta henüz bir buçuk dakika dolmadan Barcelona çok sıra dışı bir şekilde öne geçti. Tamamen boş durumdaki Dani Olmo, herkesi şaşırtarak Yamal'ın yerden gönderdiği ortayı bacaklarının arasından geçirdi. Bu dahiyane bir hamleye dönüştü: Orta doğrudan kaleye yuvarlandı.

Deportivo bu gole sert bir tepki verdi ve birkaç dakika sonra Yeremay Hernández ile eşitliği yakalayabilirdi. Hücuma çıkan orta saha oyuncusu, Joan García ile karşı karşıya kaldığında topu ağlara gönderemedi. Kısa süre sonra ise kaleci gole engel olamadı. Pierre-Emerick Aubameyang, topu İspanyol kalecinin üzerinden şık bir aşırtmayla ağlara gönderdi: 1-1.

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Deportivo eşitliğin keyfini yaklaşık on dakika sürebildi. Anthony Gordon sol kanatta rakibini hızla geçip Olmo'ya kusursuz bir orta yaptı. Olmo'nun yakın direğe gönderdiği kafa vuruşu, kaleci Leo Román'a da çarparak ağlara gitti: 1-2. İlk yarının kalan bölümünde en tehlikeli isim, dikkat çekici biçimde Eric García'ydı. Savunma oyuncusu gol atamadı.

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İkinci yarıda Barcelona üçüncü golünü bulmak için fazla beklemedi. Yamal'ın büyük bir ustalıkla yaptığı ortada Raphinha, kafa vuruşuyla topu Román'ın yanından ağlara gönderdi. Katalanlar ardından tempoyu belirgin biçimde düşürdü. Yamal'la skor 1-4 olacak gibi görünse de yıldız oyuncu az farkla ofsayttaydı.

Barcelona kısa süre sonra bir aksilik yaşadı. Frenkie de Jong'un bir rahatsızlık hissettiği açıkça görülüyordu ve saat dolarken kendini yere bıraktı. Hollanda millî futbolcusu kolunu kaldırdı ve neredeyse hemen yerini, sahalara dönen Andreas Christensen'e bıraktı. Danimarkalı oyuncu kas sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyememişti.

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Deportivo, kısa süre sonra skoru 1-4'e getiren Barcelona karşısında tamamen dağıldı. Jules Koundé'nin zamanlaması yerinde pasıyla savunma arkasına sarkan Gordon'ın etkisi azaltılan şutu Raphinha'ya ulaştı. Raphinha arka direkte rakibini geçip yakın mesafeden yaptığı vuruşla Román'a hiç şans tanımadı.

Eski Telstar oyuncusu Zakaria Eddahchouri, son bölümde Depor adına oyuna girdi ve çok iyi bir izlenim bıraktı. Forvetin üst köşeye doğru gönderdiği sert şutta García, uzanarak yaptığı kurtarışla topa son anda yetişti. Depor bir daha gol atamadı, Barcelona ise attı. Uzatma dakikalarında Raphinha, Yamal'ın yerden ortasını ağlara gönderdi: 1-5.