Dani Ceballos, Arsenal'de

Arsenal, Real Madrid'in genç yıldızı Dani Ceballos'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

, 'in 22 yaşındaki İspanyol yıldızı Dani Ceballos'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni takımında Aaron Ramsey'den boşalan 8 numaralı formayı giyecek olan Ceballos, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 32 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Genç yıldız, haziran ayında Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İspanya Milli Takımı'nın da önemli bir parçasıydı.

Ituana'dan transfer edilen Gabriel Martinelli'den sonra ikinci takviyesini yapan Topçular, Saint Etienne'den William Saliba ve 'dan Wilfried Zaha için görüşmelerini sürdürüyor.