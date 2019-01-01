Dani Ceballos, Arsenal'de
Yorum()
Getty/Goal
Arsenal, Real Madrid'in 22 yaşındaki İspanyol yıldızı Dani Ceballos'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
🇪🇸 #HolaDani 👋— Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019
Welcome to The Arsenal, @DaniCeballos46 😎 pic.twitter.com/8gZLggahJZ
Yeni takımında Aaron Ramsey'den boşalan 8 numaralı formayı giyecek olan Ceballos, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 32 maçta görev alırken 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.
Genç yıldız, haziran ayında Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupayı kaldıran İspanya Milli Takımı'nın da önemli bir parçasıydı.
Ituana'dan transfer edilen Gabriel Martinelli'den sonra ikinci takviyesini yapan Topçular, Saint Etienne'den William Saliba ve Crystal Palace'dan Wilfried Zaha için görüşmelerini sürdürüyor.