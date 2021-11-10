Dani Carvajal: Luis Enrique, Madrid’e karşı önyargılı değil

Dani Carvajal, basında çıkan iddialara karşı İspanya milli takımı teknik direktörü Luis Enrique’yi savundu.

Hem oyunculuk, hem de teknik direktörlük kariyerinde Barcelona ile önemli başarılar yakalayan 51 yaşındaki çalıştırıcının, Real Madrid ve Atletico Madrid oyuncularını milli takıma çağırmak istemediğine dair görüşler ortaya atılmıştı.

Bu teze en önemli dayanak olarak, Sergio Ramos’un Avrupa Şampiyonası kadrosunun dışında bırakılması gösteriliyor.

1991-1996 yılları arasında Real Madrid’de oynayan Luis Enrique, ardında rekabetin diğer yakasına geçti ve sekiz yıl formasını terlettiği Barcelona’da simge isimlerden biri haline geldi. Luis Enrique, teknik direktörlük döneminde ise Barcelona’yı iki kez La Liga şampiyonluğuna taşıdı.

Carvajal ne söyledi?

Marca’nın sorularını yanıtlayan Carvajal, Luis Enrique’nin taraflı davrandığı görüşüne katılmıyor.

“Söylenenleri duyduğumda gerçeklere bundan daha uzak bir şey olamayacağını düşündüm.”

“Teknik direktörümüz, oynadıkları kulübe bakmaksızın, takıma fayda sağlayacak ve hedefe ulaşmamıza yardım edecek isimleri seçiyor.”

“Onun metodu, felsefesi ve planı bu. Beni daima kadroya aldığı ve basın toplantısında hakkımda söylediği sözler için ona minnettarım. Umarım hep bu şekilde devam ederiz.”

İspanya, Dünya Kupası’nı kaçırırsa ne olacak?

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bitime iki maç kala, İspanya hala Katar 2022’deki yerini garantileyebilmiş değil.

Luis Enrique’nin ekibi B Grubu’nda lider İsveç’in iki puan gerisinde yer alıyor. Grupta ilk sırayı alan takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. İkinci olan ülke ise ikinci turda playoff mücadelesi verecek.

Üçüncü basamaktaki Yunanistan’la arasında dört puan fark bulunan İspanya, Perşembe günü Yunanistan’a karşı alacağı sonuçla ilk ikideki yerini perçinleyebilir. Ancak Carvajal playoff oynamaktan kaçınmak istiyor.

“İspanya’sız bir Dünya Kupası’nı hayal edemiyorum. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapmalıyız.”

“İspanya en son ne zaman playoff oynamak zorunda kaldı, hatırlayamıyorum. O yoldan tekrar geçmesek daha iyi olur.”