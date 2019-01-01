Dani Alves: Vinicius en çok umut vadeden oyuncu

Brezilyalı ikon oyunculardan Dani Alves, Vinicius’un dünyanın en iyi genç oyuncusu olduğunu söyledi.

’in Osasuna’yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Vinicius için Dani Alves’den övgü dolu sözler geldi.

Business Insider’a konuşan Alves, gelecek için en çok umut vadeden oyuncu kim sorusuna “Real Madrid’de forma giyen Vinicius Junior’u söyleyebilirim” dedi.

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Sözlerine devam eden Dani Alves “Doğuştan yetenekli oyuncular vardır. Vinicius da onlardan biri. Milli takımdayken onu daha yakından izleme fırsatı buldum. Gelecekte onunla ilgili daha çok şey duyacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 16 yaşında Flamengo’da başlayan Vinicius Junior, 2018 yılında 45 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu.

İspanyol ekiple birlikte 48 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 4 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.