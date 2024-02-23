Dani Alves'in 4.5 yıl hapis cezası almasının ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı.

İspanyol mahkeme, eski Brezilya ve Barcelona yıldızı Dani Alves'i aralık 2022'de bir gece kulübünde bir kadına tecavüz etmekten suçlu buldu.

40 yaşındaki oyuncuya dört yıl altı ay hapis cezası verildi ve mağdura 150.000 euro ödemesine hükmedildi.

Ocak 2023'te tutuklanan Alves, kefaletle serbest bırakılma taleplerinin reddedilmesinin ardından o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor. Savcılar eski futbolcu için dokuz yıl hapis cezası istiyordu.

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Karar metninde ne yazıyor?

Mahkemeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin hayır demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır.

"Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır.

"Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır."

Neymar ve ailesi, Dani Alves'e yardım etmiş!

Dani Alves'in cezasının kesinleşmesinin ardından şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Neymar'ın ailesi, Dani Alves'in tecavüz davasında Brezilyalı futbolcuya yardımcı oldu.

Haberde, Neymar'ın ailesinin Dani Alves'in 150 bin euro'luk para cezası ödemesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Yapılan bu ödemenin ardından Dani Alves'in hapis cezası 9 yıldan 4 yıl 6 aya düşürüldü.

Öte yandan Neymar'ın babasının, en üst düzey hukuk temsilcilerinden Gustavo Xisto'yu davada Dani Alves'e yardımcı olması için görevlendirdiği bildirildi.