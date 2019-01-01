Dani Alves: Neymar bir çocuk kadar hassas

Sao Paulo forması giyen Dani Alves, eski takım arkadaşı Neymar'ın daha fazla saygı görmesi için bir adım öne çıkması gerektiğini söyledi.

Dani Alves, SporTV'ye yaptığı açıklamada Milli Takımı, ve PSG'den takım arkadaşı olan Neymar'ın bir çocuk kadar hassas olduğunu söylerken, ona yapılan haksız eleştirilere değindi:

"Bazen duygularını ifade etmekte zorlanıyor ve geri çekiliyor. Neymar oldukça hassas bir insan. O birçok şeyden etkilenir ve bazen bunlar haksız eleştirilerdir. Neymar bir çocuk kadar hassas ancak hayır o artık çocuk değil, yetişkin bir erkek. İnsanlar, ona saygı duymayı öğrenmek zorunda."

Neymar, geçmişte sergilediği davranışlar nedeniyle, Brezilyalı eski futbolcu Walter Casagrande tarafından 'şımarık' olarak nitelendirilmişti. Alves, bu yorum üzerine, "Neymar futbolda birçok başarı elde etmişti ve istediği şekilde konuşabiliyordu. Sürekli konuşan, yorum yapan ancak hiçbir başarısı olmayan insanlar da var. Bu yüzden Neymar bir adım öne çıkmalı ve kendisini savunmalı. İnsanlar sizin hakkınızda doğru olmayan bir şey söylediğinde, kendiniz için öne çıkmalısınız. O günümüzde Brezilya'nın en önemli futbolcusu ve dünya futbolunda da çok önemli bir yeri var. Artık insanların Neymar'ın nasıl biri olduğunu öğrenmesi ve ona saygı duyması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Neymar bu sezon PSG formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atmayı başardı ancak Brezilyalı futbolcu sakatlık nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.