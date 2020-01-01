Dani Alves: 2015'te kelebek gibi uçtuk, arı gibi soktuk

Barcelona'nın eski futbolcularından Dani Alves, 2015'teki Şampiyonlar Ligi finalinde Muhammed Ali gibi oynadıklarını söyledi.

Dünyanın en çok kupa kazanan futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran ve şu anda Sao Paulo'da forma giyen 37 yaşındaki Brezilyalı Dani Alves, formasıyla 2015'te yaşadığı Şampiyonlar Ligi zaferini anlattı.

Berlin'de oynanan finalde devi 'u 3-1 mağlup ederek kulüp tarihinde ikinci kez üçlü zafer yaşayan Barcelona'nın performansını, tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali'ye benzeten Alves kulübün internet sitesindeki röportajında şöyle söyledi:

"Fiziksel olarak çok güçlü bir rakiple karşı karşıyaydık ve topa sahip olarak kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Topun peşinden koşturup yorulmalarını sağlarsanız rakiplerinizin ne kadar güçlü olduğunun bir önemi kalmaz."

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Daha fazla takım

"Rakibiniz gardını düşürdüğü an atağa kalkarsınız. Biz o finalde Muhammed Ali gibiydik: Kelebek gibi uçtuk ve arı gibi soktuk."

"Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üçlü zaferi yinelediğimiz için çok fazla kutlama yaptık. Finalle ilgili hemen hemen her şeyi hatırlıyorum. Üstünden çok zaman geçmedi, yeni sayılır. Çok özel; ama aynı zamanda hem bireysel hem de takım mücadelesi açısından çok zorlu olduğunu hatırlıyorum."

"İnsanlar bir daha üçlü zafer elde edemeyiz sanmıştı ve bizi durdurmaları için rakiplerimizi destekliyorlardı. Bunun farkındaydık. Böyle bir şeyle yüzleşmeye hazır olduğunuzda kötü bir şey olma ihtimali ortadan kalkıyor. Barcelona'nın final sırrı budur işte: Onlar daima hazırlıklıdır."