Barcelona ve Brezilya'nın eski sağ beki Dani Alves, cezaevinden çıkarıldı.

2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Dani Alves, cezaevinden çıktı.

Yaklaşık 14 ay hapis yatan Dani Alves, Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin bugün saat 11.30'da onayladığı üzere, kefalet için gereken bir milyon euroyu ödemeyi başardıktan sonra hapisten çıktı.

Barcelona Temyiz Mahkemesi, 20 Mart Çarşamba günü Alves'in geçici olarak serbest bırakılmasını kabul etmişti ancak para bugüne kadar yatırılamamıştı

Haberin devamı aşağıda

Banka hesapları dondurulmuştu

Futbolcu günler süren yoğun çabanın ardından nihayet bu miktarı bulmayı başardı.

Başlangıçta tüm gözler, davanın başında Dani Alves'e yardım eden ve daha sonra cezayı hafifletmek için ona 150 bin euro veren Neymar ailesinin üzerindeydi. Alves'in banka hesapları donduruldu ve beklenenden daha fazla zorluk yaşadı.

Geçtiğimiz cuma günü Brezilyalı futbolcu kefaletini ödeyebilmek için fazladan bir saat daha istedi. Ancak buna rağmen kefalet ücretini tamamlayamadı ve hafta sonunu hapishanede geçirmek zorunda kaldı.

Brezilyalı futbolcunun çevresinin çabaları, cumartesi ve pazar günü sonuç verdi ve para tamamlanınca Alves hapisten çıktı.