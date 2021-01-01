Dan Petrescu'dan Kayserispor'a sürpriz veda

Süper Lig'de düşme hattının hemen üstünde yer alan Kayserispor'da teknik direktör Dan Petrescu sürpriz kararla görevden ayrıldı.

Kayserispor sezon ortasında göreve gelen Rumen teknik adam Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerden ötürü takımdan ayrıldığını açıkladı. 53 yaşındaki Petrescu Kayserispor'un başında çıktığı sekiz karşılaşmada iki galibiyet, üç beraberlik ve üç yenilgi alırken, 1.13'lük puan ortalaması yakalamıştı.

53 yaşındaki Petrescu Kayserispor'un başında çıktığı sekiz karşılaşmada iki galibiyet, üç beraberlik ve üç yenilgi alırken, 1.13'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde düşme hattının üzerine çıkmasında önemli pay sahibi olan Petresu kariyeri boyunca daha önce Romanya, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde görev yapmıştı.