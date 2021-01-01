Damjan Djokovic Çaykur Rizespor'da

Teknik direktörlüğe Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor, kadrosunu Hırvat orta saha Damjan Djokovic ile güçlendirdi.

Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor, kadrosuna da Romanya'dan bir isimle takviye etti.

Karadeniz temsilcisi CFR Cluj takımında forma giyen Damjan Djokovic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Hırvat futbolcu bu sezon 25 maçta oynarken, son dört sezondur Cluj forması giyiyordu.

Deneyimli orta saha oyuncusu daha önce İtalya, ve 'da da top koşturmuştu. Djokovic için yarın (salı) Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.