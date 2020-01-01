Damien Comolli'den Rogon iddialarına yanıt

Bazı medya kuruluşlarınca Rogon Menajerlik Şirketi'yle ticari ilişkileri olduğu ima edilen Damien Comolli bu iddiaların sahiplerini dava edecek.

Sportif Direktörü Damien Comolli, bir Twitter hesabı açarak Rogon Menajerlik Şirketi etrafında şekillenen iddialara yanıt verdi.

Bazı medya kuruluşları sarı lacivertli ekibin son transferi Simon Falette'nin Rogon'la çalıştığı ve daha önceki transferlerden Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo'nun da aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu gerekçesiyle Comolli'yi hedef göstermişlerdi.

Fransız futbol idarecisi bu haberlere sert tepki gösterdi.

Comolli, sabah saatlerinde açtığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle, Falette'i kiralık olarak almaya başkanımız karar verdi çünkü oyuncunun takıma katkıda bulunabileceğine inanıyor. Başkanımızın kulübe yaptığı katkılar ele alındığında bu kararına saygı duyulmalı. Ayrıca taraftarımız da Simon'u iyi karşılamalı.

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İkinci olarak ise, bugün basında yer alan haberlerin aksine Rogon ajansıyla hiçbir ilişkim yok. Rogon'la oyuncunun transferi konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Kendisiyle sadece Tolga ve Luiz Gustavo'nun transferlerinde görüştüm.

Son olarak, apaçık yalan bir şekilde benimle Rogon ajansı arasında bir ticari ilişkinin bulunduğuna yönelik basındaki ve sosyal medyadaki haksız yorumlar ışığında bu saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal süreç başlatacağımı belirtmek isterim. Fenerbahçe ailesine saygılarımla."