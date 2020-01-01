Damien Comolli'den ayrılık sonrası ilk açıklama!

Sarı-lacivertli kulüpteki sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'deki sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Comolli, kulüpten ayrılma kararını ilk olarak 2019 yılının Şubat ayında verdiğini ve daha sonra da birçok kez görevinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdiğini vurguladı.

Damien Comolli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük Fenerbahçe ailesi, geçtiğimiz gün kulüple olan sözleşmemi feshettim. Aslında bu kararı 2019 yılının Şubat ayında vermiş ve bunu yazılı olarak Başkan Ali Koç'a ilettikten sonra sözleşmemde belirtilen 12 aylık ihbar süremi doldurmaya başladım. Bu süreç içinde de birçok kez Başkan Ali Koç'a ayrılmayı önerdim ama başarılı olamadım. Bu süre zarfında işime tüm bağlılığımla devam ettim, ciddi finansal kısıtlarımıza rağmen olabilecek en rekabetçi takımı oluşturmaya çalıştım. Aynı zamanda tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde çalıştım. Başkan Ali Koç'a ihbar sürem olan 25 Şubat 2020 tarihinden önce görevimdem ayrılma talebimi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Bana ve takıma yöneltilen adil olmayan eleştirilerin yanlış olduğu yakın gelecekte ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe taraftarının inanılmaz tutkusuna hayranım. Bu takıma ve tüm camiaya en iyi dileklerimi sunuyorum."