Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners'in satın aldığı Toulouse'un başkanı Damien Comolli oldu.

'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden 'un başkanı oldu.

'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

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Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

Daha fazla takım

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.