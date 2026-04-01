"Damak" hastanesinden önce... Dördüncü bir hasta Cidde Ahli Hastanesine yatırıldı

Suudi Roshen Ligi'nde Damak ile oynanacak beklenen maç öncesinde, Cidde Al-Ahli Kulübü Hastanesi'ne dördüncü bir hasta yatırıldı.

Al-Ahli, önümüzdeki Cumartesi günü Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında Jeddah'daki Al-Inmaa Stadyumu'nda Damak'ı ağırlayacak.

Suudi gazeteci Velid Saeed, "X" sitesindeki resmi hesabından, Al-Ahli'nin bek oyuncusu Ali Majrashi'nin Suudi milli takımında bulunduğu sırada geçirdiği sakatlık nedeniyle takıma geri döndüğünü söyledi.

Said, Suudi bek oyuncusunun tıbbi muayenelerden geçeceğini ve ardından önümüzdeki dönemde uygulayacağı tedavi ve rehabilitasyon programının belirleneceğini açıkladı.

Mujarashi, Suudi milli takım kampında sakatlanan takım arkadaşı Zakaria Hawsawi'nin ardından, şu anda Al-Ahli kadrosunda sakatlanan dördüncü oyuncu oldu.

Listede ayrıca, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı antrenmanları sırasında bir takım arkadaşının müdahalesi sonucu pazartesi günü bacak ekleminden sakatlanan orta saha oyuncusu Valentin Atangana da yer alıyor.

Buna ek olarak, Türk savunma oyuncusu Merih Demiral, bu ay Mart ayında gerçekleşen son uluslararası ara öncesinde sakatlık geçirdi. Demiral, bu ara sırasında 2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan ülkesinin milli takım kadrosuna dahil olmuştu.

Al-Ahli, 62 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.