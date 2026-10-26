Kylian Mbappe, Barcelona karşısında takımına galibiyeti getiren performansında Real Madrid formasıyla 100. golünü atarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Fransız forvet, takım içindeki birlikteliğin kişisel başarısından daha önemli olduğunu vurguladı.

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Mbappe, 116. maçında 100 gol barajına ulaştı

Kylian Mbappe, Camp Nou'da Barcelona karşısında alınan 2-1'lik galibiyette iki golü de atarak Real Madrid tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Fransız forvet, Real Madrid formasıyla 100 gole ulaştı ve bunu kulüpteki yalnızca 116. maçında başardı.

Bu 100 golün 67'si La Liga'da, 25'i Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü Kral Kupası'nda, 2'si Kulüpler Dünya Kupası'nda, 1'i UEFA Süper Kupası'nda ve 1'i İspanya Süper Kupası'nda geldi.

Mbappe, uyluğuyla yaptığı ve yön değiştiren vuruşla perdeyi açtı; ardından Eduardo Camavinga'nın maçın sonlarına doğru yaptığı asistte topu ağlara gönderdi.

Forvet, takımın galibiyetini kişisel başarısının önüne koydu

Rekor sürede 100 gole ulaşmasına rağmen Mbappe, maçın ardından tamamen takımın başarısına odaklandı. Mbappe, "Çok mutluyum. Gol atmayı ve böylece takıma yardım etmeyi sevdiğimi herkes biliyor" dedi.

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"Ama bence bugün bu sadece bir ayrıntı. Çünkü en önemli şey takımın galibiyeti ve takım olarak nasıl kazandığımız."

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"Bu galibiyet takıma çok güven verecek ve daha birçok gol olacak. Bu yüzden o kadar önemli değil" diye ekledi.

Fransız yıldız, şampiyonluk yolunda tam bir takım birlikteliği istedi

Real Madrid'de oynamanın gerekliliklerini değerlendiren Mbappe, takım arkadaşlarına yüksek standartlarını koruma çağrısında bulundu. Mbappe, "Erkek gibi ama aynı zamanda takım olarak oynamamız gerektiğini biliyorduk" diye vurguladı.

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"Bu yıl bir şeyler başarmak istiyorsak bunu takım olarak yapmalıyız... Buradaki oyunculara baktığınızda kalite olmadığını söyleyen herkes yalancıdır."

"Sonuçta kazanmak ve şampiyonluk yarışında kalmaya devam etmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid'in forveti, La Liga şampiyonluğunu hedefliyor

Madrid'e gelişinden bu yana iki Pichichi Ödülü ve bir Altın Ayakkabı kazanan Mbappe, Real Madrid hücumunun temel taşı olmayı sürdürüyor.

Fransız oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 14 gol attı.

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Mbappe ve Real Madrid, şimdi gelecek pazar günü deplasmanda Santander'e karşı oynayacakları maça odaklanıyor.