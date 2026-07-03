Dallas Polisi, İbrahim Hasan ile bir polis memuru arasındaki tartışmanın nedenini açıkladı

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda, bu akşam Cuma günü Dallas Stadyumu'nda oynanacak olan Mısır ile Avustralya maçı öncesinde, Dallas polisinden bir memur ile Mısır milli takımının menajeri İbrahim Hasan arasında yaşanan tartışmayı gösteren bir video geniş çapta yayıldı.

ABD’li “Dallas Observer” gazetesine göre, olay Mısır milli takım heyetinin konakladığı Dallas’taki “Westin” otelinin lobisinde meydana geldi.

Ayrıca okuyun

Videoda: İbrahim Hasan ile Firavunlar'ın kaldığı otelin güvenlik görevlileri arasında şiddetli tartışma

FIFA, Dünya Kupası tarihini değiştirmeyi değerlendiriyor... Fas'taki sıcaklık konusunda soru işaretleri

Durumun gerginleşmesi üzerine, başka bir polis memuru olaya müdahale ederek tarafları tartışma alanından uzaklaştırdı. Videonun sonunda ortam yavaş yavaş sakinleşirken, Mısır heyetinden bazı üyelerin polis memuruyla konuştuğu ve birinin durumu yatıştırmak için kolunu memurun omzuna attığı görüldü.

Dallas Polisi ise otel güvenliğinden gelen ihbar üzerine harekete geçtiğini doğruladı.

Polis sözcüsü "Dallas Observer" gazetesine şunları söyledi: "Sosyal medyada yayılan videodan haberdarız. Dün öğleden sonra, Dallas Polisi, akreditasyon kartı olmayan ve otele girmeye çalışan bir kişiyle ilgili olarak otel güvenliğinin talebi üzerine Westin Oteli'ne müdahale etti."

Sözcü şöyle devam etti: “Durum olay yerinde çözüldü. Polis, milli takım temsilcileriyle bir araya gelerek endişelerini giderdi ve mesele o zamandan beri çözüme kavuşturuldu.”

Sözcü, otel güvenliğinin bahsettiği kişinin İbrahim Hasan olup olmadığını doğrulamayı reddetti ve polisin davranışının polis idaresinin politikalarına uygun olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.