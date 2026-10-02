Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, takımının yarın cumartesi günü Körfez Kupası yarı finalinde Umman ile oynayacağı maça hazır olduğunu doğruladı.

Abu Dabi Spor kanalları ağında yayınlanan basın toplantısında konuşan Dalic, "Önceki maçlarda ortaya koyduğumuz performanstan memnunum, ancak şu anda tüm odağımız yarınki maça çevrilmiş durumda. Turnuvayı adım adım değerlendiriyoruz ve hedefimiz aynı ruh ve kararlılıkla performansımızı sürdürmek" dedi.

Dalic şunları ekledi: "Umman maçının son derece zor olacağını biliyoruz. Rakibi iyi etüt ettik; Kuveyt karşısında son 20 dakikada dikkat çeken bir performans sergiledi ve 3-1 kazanmayı başardı."

Dalic, "Ayrıca Umman Milli Takımı güçlü bir hücum grubuna sahip, teknik direktörü Tarek Sektioui de iyi bir iş yapıyor. Bu nedenle maç için uygun taktiği belirlemek adına güçlü ve zayıf yönlerini inceledik" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Umman Milli Takımı'na saygı duyuyoruz; Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman arasındaki tüm maçlar zor, güçlü ve çekişmeli geçer. Bu yüzden temkinliyiz ve yarınki maça hazırız."

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın şampiyonluğa aday gösterilmesiyle ilgili olarak Dalic şu yorumu yaptı: "Şu anda yarı finaldeyiz ve grup aşamasında oynadığımız futboldan ve ortaya koyduğumuz dikkat çeken seviyelerden memnunum. Yolculuğa Umman'ı yenerek ve taraftarlarımızı mutlu ederek devam etmeliyiz."

Dalic, Umman Milli Takımı'nın bir gün ekstra dinlenme hakkı elde etmesine değinerek, bunun maç öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı için bir mazeret olmayacağını vurguladı.

Dalic, "Umman Milli Takımı bir gün ekstra dinlenme hakkı elde etti, ancak biz yarı final öncesinde mazeret ya da bahane aramıyoruz. Biz de Katar maçında bazı temel oyuncularımızı dinlendirdik" diye konuştu.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Körfez Kupası'nı kazanmak kolay değil, ancak hazır olmalı ve sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Umman karşısında en üst düzeyde konsantre olacağız."















