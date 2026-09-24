Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda BAE ile mücadele etmek üzere Suudi Arabistan'a döndükten sonra ülkedeki anılarını yeniden hatırladı.

Dalic, bugün perşembe günü Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan Körfez turnuvasının grup aşamasının ilk turunda, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı Yemen karşısında 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Hırvat teknik direktör, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın taraftarlarını tebrik ediyorum, hak edilmiş bir zaferdi ve önemli 3 puandı."

Şöyle devam etti: "İkinci yarı birincisi gibi değildi, ancak doğal olarak yorgunluğun bir payı vardı, şimdi bir sonraki maça odaklanıyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir sonraki maçı, gelecek pazar günü ikinci grubun ikinci turunda Bahreyn karşısında olacak. Kazanması durumunda, Katar'a karşı oynayacağı üçüncü maçın sonucundan bağımsız olarak yarı finale yükselmeyi garantileyecek.

Dalic sözlerine şunları ekledi: "Suudi Arabistan'daki günlerimden güzel anılarım var ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için yeni bir deneyim. Şimdi geleceğe ve takımı yeniden nasıl inşa edeceğimize bakıyorum."

Hırvat teknik direktör, 2010 ve 2013 yılları arasında El-Faysali ve El-Hilal kulüplerini çalıştırdığı, ardından Emirlikler ekibi El-Ayn'ı ve sonrasında ülkesinin milli takımını çalıştırmaya geçtiği Suudi Arabistan Ligi'ndeki dönemine atıfta bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın Körfez turnuvasındaki hedefine ilişkin ise şunları belirtti: "Hedefimiz grup aşamasını geçmek, ardından adım adım ilerlemek. Taraftarlarımızın ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum."

Şöyle sürdürdü: "Hedefim bir takım inşa etmek. Vatandaşlığa geçmiş oyuncular ile Emirlikli oyuncular arasında ayrım yapmıyorum. Umarım taraftarlarımız bize destek olur."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlığa geçmiş oyuncularımız Birleşik Arap Emirlikleri'ni temsil etmekten mutlu. Elbette devam etmek kolay değil, ancak takımı adım adım inşa etmek için çalışacağım. Hedefimiz tek bir grup olmak."