Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın Yemen karşısında elde ettiği farklı galibiyete rağmen, Hırvat Zlatko Dalic kutlama havasına kapılmayı reddederek oyuncularının dikkatini Bahreyn ile oynanacak bir sonraki karşılaşmaya yöneltmeyi tercih etti. Bu kritik sınav, "Beyazlar"a Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" yarı finaline yükselme biletini verebilir.

Dalic, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında takımının karşılaşmanın zorluğunun farkında olduğunu vurgulayarak galibiyet için ellerindeki en iyiyi ortaya koymaları gerektiğinin altını çizdi ve şöyle konuştu: "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız, ne yapmamız gerektiğinin farkındayız ve galibiyet için elimizdeki en iyiyi ortaya koyacağız. Bahreyn Milli Takımı büyük tecrübeye ve büyük bir teknik direktöre sahip."

Dalic: Bahreyn'i yenmek ilk hedefimizi gerçekleştirir

Hırvat teknik direktör, Bahreyn ile karşılaşmanın yarı finale yükselmeyi kesinleştirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirterek, Yemen karşısındaki farklı galibiyete rağmen Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın ilk maçta ortaya koyduğundan daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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Dalic şöyle konuştu: "Her maç önemli. Yarın kazanırsak tur atlayacağız ve ilk hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bahreyn önceki karşılaşmasında iyi bir maç ortaya koydu, bizim de iyi bir ilk maç oynadığımızın farkındayım ama daha fazlasını sunmamız gerekiyor."

Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörü, Yemen maçının sonucunu unutup bir sonraki karşılaşmaya odaklanmanın gerekliliğinin altını çizerek şöyle dedi: "Yemen maçını unutup Bahreyn karşılaşmasına odaklanmalı, tüm fırsatları değerlendirmeli ve savunmamızı güçlü noktamız haline getirmeliyiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemen karşısındaki maçımız ve attığımız dört golün ardından herkes bizden bahseder oldu, ancak bir sonraki maça odaklanıp adım adım ilerlememiz gerekiyor. Yemen'e karşı ortaya koyduğumuzu tekrarlamayı ve yarın turu geçmeyi umuyorum."

Favori değiliz: Dalic oyuncularına baskı yapmayı reddediyor

Dalic, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı şampiyonluk favorileri arasında göstermeyi reddederek, mevcut hedefinin yarı finale ulaşmak olduğunu ve rekabetin gücü karşısında oyunculara ek baskı yüklemek istemediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Turnuvanın favorisi değiliz. Yarı finale yükselerek ilk hedefimize ulaşmak istiyorum ve oyuncularımıza yeni baskılar yüklemek istemiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Taraftar en iyisini istiyor ama oyuncularımıza baskı yapamam. Olumsuz bir mesaj vermek ya da en iyi olduğumuzu söylemek istemiyorum, biz adım adım ilerliyoruz."

Hırvat teknik direktör, turnuvaya katılan milli takımların gücüne dikkat çekerek rekabetin kolay olmayacağını vurguladı ve ekledi: "Dediğim gibi, favori değiliz ve turnuvada Katar ve Suudi Arabistan gibi güçlü milli takımlar var."

Hilal anıları hafızada: Emirlikler ile yeni bir hayal

Dalic, Suudi Arabistan'daki önceki tecrübesi sırasında Hilal ile yaşadığı anıları yeniden hatırlayarak, Suudi takımıyla elde ettiğine benzer bir başarıyı Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile gerçekleştirme umudunu dile getirdi.

Hırvat teknik direktör şöyle konuştu: "Burada, Suudi Arabistan Krallığı'nda Hilal ile güzel anılarım var ve Hilal ile başardığım gibi Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile de bir şeyler başarmayı umuyorum."

Jimenez: Taraftarları mutlu etmek istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı oyuncusu Nicolas Jimenez ise Bahreyn karşısında beklenen karşılaşmanın zorluğunu vurgulayarak, Körfez Kupası'nın oyuncular açısından önemine ve turnuvaya katılan milli takımların gücüne dikkat çekti.

Jimenez şöyle konuştu: "Teknik direktörün de söylediği gibi maç zorlu, bu turnuvada yer almak önemli bir şey ve turnuvadaki tüm takımlar güçlü."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bahreyn karşılaşmasına hazır olmak için önceki maçımızı analiz etmeli, teknik direktörün talimatlarını özümsemeli ve elimizdeki en iyiyi ortaya koymalıyız. Büyük bir milli takımı temsil ediyoruz, bu önemli bir turnuva ve taraftarları da teknik direktörü de mutlu etmeye çalışıyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri oyuncusu, açıklamalarını taraftarlara destekleri için teşekkür ederek noktaladı ve oyuncuların onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak şöyle dedi: "Destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onları mutlu etmek için elimizdeki her şeyi ortaya koyacağız."