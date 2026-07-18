Daley Blind'in ilk 11'e geri dönüşünde Ajax taraftarları coşkuya kapıldı

Daley Blind, Ajax’ta ilk 11’e geri döndüğü maçta taraftarlar üzerinde hemen mükemmel bir izlenim bıraktı. Tecrübeli savunma oyuncusu, Olympiakos karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve böylece Amsterdam’a dönüşünden bu yana ilk kez ilk 11’de yer aldı. Blind, Ajax Showtime’daki taraftarlar tarafından sergilediği oyun nedeniyle büyük övgüler alıyor.

Blind, savunmanın ortasında Aaron Bouwman ile ikili oluşturdu ve birçok izleyiciye göre özellikle top kontrolündeki sakinliğiyle dikkat çekti. Pasları, oyun kurucu rolü ve pozisyon alışı sıkça övülürken, oyun kurmada Ajax’ın oyununa belirgin bir damga vurdu.

“Blind resmen en iyisi, hiç beklemiyordum,” diye yazıyor bir taraftar Ajax Showtime’da. Başka bir izleyici ise daha da kesin konuşuyor: “Blind! Bu adam ne kadar da hakim bir oyun sergiliyor! Gerçekten her şey kontrol altında.”

Takımın geri kalanı için sağladığı katkı da vurgulanıyor. “Blind’den memnunum, sakinliği ve paslarıyla bu sezon daha da önemli bir rol oynayacak,” şeklindeki yorumlardan biri bu, bir başka taraftar ise Blind’in “rutin ne demek olduğunu” gösterdiğini belirtiyor.

Yine de yorumlar sadece olumlu değil. Birçok taraftar, Blind’in hızını sorguluyor ve Ajax’ın arkasında geniş boşluklar varken Blind’in nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor. “Blind’in yavaşlığı gerçekten bir sorun haline gelebilir.”

Maçın birinci saatinin sonunda Blind, Ahmetcan Kaplan ile değiştirildi. Blind bolca övgü alırken, bazı takım arkadaşlarına yönelik değerlendirmeler ise oldukça sert. Özellikle Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal ve Kasper Dolberg eleştirilerin hedefi oldu.

“Berghuis artık gerçekten olmuyor”, “Gloukh yetersiz kalıyor. Her konuda” ve “Şu Dolberg ne kadar da zayıf” ile “Wijndal da bir hiç” gibi yorumlar, dile getirilen tepkilerden sadece birkaçı.

Mika Godts, Blind ile birlikte en önemli olumlu istisna oluşturuyor. Yıldız oyuncu, Ajax’ın en tehlikeli forveti olarak görülüyor ve bir taraftara göre “bazı anlarda diğerlerinden baş ve omuzlarca üstün” çıkıyor. Bir başkası ise şöyle yazıyor: “Godts’ı satacaklarını düşünmek bile istemiyorum.”