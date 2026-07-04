Daley Blind, Ajax’a dönüşe yaklaşıyor: Tecrübeli oyuncu, Jordi Cruijff ile görüşüyor

Daley Blind bu yaz Ajax’a geri dönecek gibi görünüyor. Algemeen Dagblad gazetesi, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusunun teknik direktör Jordi Cruijff ile görüşmelerde olduğunu bildiriyor.

Blind, geçtiğimiz yıllarda vazgeçilmez bir isim olduğu Girona'dan ayrılacağını geçen hafta duyurdu. Takımın küme düşmesinin ardından Blind, İspanya'daki sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Blind, futbol kariyerini sonlandırmak istediği Ajax’a geri dönme hayali kuruyor. Ardından Amsterdam’da teknik direktör olarak ilk adımlarını atmayı umuyor.

AD gazetesi, “Bu konuyla ilgili olarak teknik direktör Jordi Cruijff ile görüşmeler yaptı” diye yazıyor. “Henüz bir anlaşma söz konusu değil, ancak içeriden gelen bilgiler, bunun çok uzun sürmeyeceğini garanti ediyor.”

Ajax’ta Blind, geçen sezonun ardından Girona’dan ayrılıp Ajax’a geçen teknik direktör Míchel ile yeniden bir araya gelebilir. Míchel, 108 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Blind’in üç sezon boyunca teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Blind, Ajax'ın altyapısından yetişti ve kulüp için tam 333 maça çıktı. 2018'deki transferi sayesinde Ajax, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Blind, Aralık 2022’nin sonunda, dönemin teknik direktörü Alfred Schreuder yönetiminde ilk 11’deki yerini ve sahada süre alma şansını kaybetmesinin ardından takımdan ayrıldı. Yıllar sonra Blind, bu “acı verici” ayrılığa dair ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu.



