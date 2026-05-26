Daha önce kadro dışı bırakılan oyuncu, aniden FC Twente'de kalmaya karar verdi

FC Twente, kendi kanalları aracılığıyla Mees Hilgers’in (25) sözleşmesinin otomatik olarak bir sezon daha uzatıldığını duyurdu.

VriendenLoterij Eredivisie'nin dördüncü sıradaki takımı, resmi bir basın açıklamasında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. “Mees Hilgers'in FC Twente ile olan sözleşmesi otomatik olarak bir sezon uzatıldı. FC Twente, bu stoperle devam etmek istiyor ve bu nedenle 1 Nisan'dan önce sona eren sözleşmesini feshetmedi.”

"Mees de 16 Mayıs'a kadar bunu yapmadığı için, Profesyonel Futbolcular Toplu İş Sözleşmesi'ne göre sözleşme bir sezon uzatıldı. Hilgers'in sözleşmesi artık 2027 ortasına kadar geçerli," diye yazıyor Twente.

Ağır sakatlıkların yaşandığı ve müzakerelerin tıkanma noktasına geldiği felaket bir sezonun ardından Twente, Hilgers'in geleceği konusunda netlik sağladı.

Amersfoort doğumlu Hilgers, 2011'den beri Twente'de oynuyor. Şimdiye kadar A takım adına 129 resmi maçta forma giydi.

Transfermarkt'a göre Hilgers'in değeri hala 4 milyon avro. Otomatik uzatma nedeniyle, Endonezya milli takımında dört kez forma giyen oyuncu bedelsiz olarak ayrılmayacak.

Twente, önümüzdeki yaz Hilgers'i satmaya karar verebilir. Defans oyuncusu son maçını 25 Mayıs 2025'te oynadı.